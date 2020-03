Fait du jour - MAP : Le chômage temporaire pour lutter contre la crise économique sur Auvio

Un développement d'un fait d'actualité. Toute cette semaine, avant votre revue de presse, on vous propose de revenir sur le grand entretien proposé par Arnaud Ruyssen dans son émission CQFD (CE QUI FAIT DEBAT). On évoque aujourd'hui la situation des travailleurs en cette période de confinement. On sait que le gouvernement fédéral a reconnu le Covid-19 comme motif de chomage temporaire. Est-ce suffisant pour faire face à la crise économique annoncée ?