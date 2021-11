Fait du jour par Sophie Brems

Les plaisirs d’hiver de Bruxelles Tous les jours de la semaine, de midi à 22 heures plus de 200 commerçants ouvriront leurs chalets aux visiteurs.

Alors hier, l’ambiance sur la place Sainte-Catherine était aux derniers préparatifs chez les artisans et les vendeurs. Entre excitation du début et crainte de devoir fermer plus vite que prévu à cause de la pandémie

Margaux Guyot est allée prendre le pouls sur place