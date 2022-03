Façons de voir : VOID et Alix Dussart au Botanique - Didier Ghislain sur Auvio

Le 21 juillet 1969, l'homme a marché sur la lune. Mais derrière ce petit pas pour Neil Armstrong et ce pas de géant pour l'humanité se cache une conquête spatiale vieille de plus d'un siècle. Trois pays se sont démarqués dans cette conquête : la Russie, l'Allemagne et les Etats-Unis. Le temps d'une histoire, Nicolas Buytaers revient sur ces rêves d'espace, ces envies d'aller toujours plus haut et plus loin... des rêves devenus une réalité mais à quel prix ? Pour y arriver, il est accompagné de Stéphane Koechlin, romancier et essayiste, qui vient de publier aux éditions du Rocher son « Histoire secrète de la conquête spatiale » ! Prêts pour le décollage ? 3, 2, 1...

Casting et équipe Animateur Fabrice KADA