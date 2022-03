Façons de voir : Façons de Voir : Cactus inébranlable, au Daily-Bul & Co / Archituyau sur Auvio

- 'Cactus Inébranlable', l'éditeur qui gratte et qui pique, est le nom d'une maison d'édition hennuyère qui vient de fêter ses 11 ans. Ce nom hors du commun reflète la ligne éditoriale de la maison, qui se caractérise par une farouche volonté d'indépendance et un goût prononcé pour ce qui sort du rang.

Cette exposition à voir au Daily-Bul & Co, à La Louvière, jusqu'au 17 avril, présente au public les œuvres que l'on retrouve sur les couvertures des livres édités par Cactus Inébranlable : des collages d'André Stas aux dessins de Serge Poliart, en passant par les travaux de Capitaine Lonchamps, Emelyne Duval, Joëlle Pontseel ou Remy Van den Abeele, parmi tant d'autres.



- Le groupe d'entraide pour architecte "Archi-Tuyau" a été mis en ligne sur Facebook il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Il compte actuellement plus de 600 membres. De la problématique administrative aux questions techniques, en passant par les coups de gueule / coups de cœur ou astuces à partager entre confrères et consoeurs, toutes les thématiques sont abordées. Ce groupe révèle, comme un baromètre, la pression exercée sur la profession au quotidien.

Intervenants : David Faniel, Paul Arsene et Jean-Baptiste Meunier, architectes.



Réalisation Christine Van Acker

Casting et équipe Animateur Fabrice KADA