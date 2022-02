Façons de voir : La collection architecture de février sur Auvio

Littéralement `architecture judiciaire ou légale', Forensic Architecture est une agence de recherche basée à Londres, constituée experts transdisciplinaires. Elle mène des enquêtes approfondies, basées sur des reconstructions spatiales et l'analyse de différents médias dans des cas de violations des droits humains. Un sujet de Christine Van Acker.



Ouest Architecture et ROTOR se sont associés pour réhabiliter les bâtiments de Zinneke dans le quartier Masui à Bruxelles. Le projet a poussé très loin le souci de réemploi de matériaux et d'équipements. Explications avec Fabrice Kada.



A Molenbeek, l'Asbl La rue développe depuis deux ans un lieu de stockage de matériel de construction à destination des habitants. Ces matériaux issus de chantiers de rénovation trouveront ainsi une seconde vie. Une découverte que nous propose Yves Robic.

