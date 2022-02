Façons de voir : Pakito Bolino et Pascal Leyder/La rue sur Auvio

Les expos de Pakito Bolino et Pascal Leyder au Sterput à Bruxelles, jusqu'au 20 février

Si vous passez à Bruxelles rue de Laeken, au numéro 122, vous pourrez découvrir le Sterput. Galerie associative créée en 2013, espace de rencontre et de diffusion d'artistes émergents et confirmés, le Sterput promeut un art contemporain alternatif et hors normes. L'Art figuratif y tient une bonne place mais il y est toujours non conforme, singulier, abrasif.

C'est le cas ici encore avec cette très belle exposition du duo d'artistes Pakito Bolino et Pascale Leyder au graphisme d'une vitalité turbulente et silencieuse. Au Sterput on croit en la puissance émotionnelle des images. Emilie Ouvrard, la fondatrice, nous accueille pour nous présenter l'exposition mais aussi ce projet joyeusement polymorphe...



A Molenbeek, l'Asbl La rue développe depuis deux ans un lieu de stockage de matériel de construction à destination des habitants. Ces matériaux issus de chantiers de rénovation trouveront ainsi une seconde vie. Si cette pratique existe déjà chez les professionnels du bâtiment, il s'agit ici d'une pratique tout à fait innovante car elle s'adresse aux particuliers.

Caroline Morizur, architecte conseil à l'Asbl La rue nous en explique le fonctionnement et les enjeux.



Réalisation Yves Robic

Casting et équipe Animateur Fabrice KADA