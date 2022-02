Façons de voir : Cosmos au CID - João Freitas à la Patinoire Royale - Zinneke avec Ouest Architecture et Rotor sur Auvio

Le CID (Centre d'innovation et de design) au Grand-Hornu propose jusqu'au 27 février une exposition collective sur la beauté et les mystères de l'univers. Rencontre avec l'astrophysicien belge Thomas Hertog et la directrice du CID Marie Pok.

João Freitas puise son inspiration dans la fragilité des matières de notre quotidien - papier, carton, tissu, bois, tétrapack - délicatement grattées, déchirées, poncées. Son exposition "Unshielded" est une réflexion sur le passage du temps. Elle est à voir à la Patinoire Royale à Saint-Gilles jusqu'au 26 mars.

Ouest Architecture et ROTOR se sont associés pour réhabiliter les bâtiments de Zinneke dans le quartier Masui à Bruxelles. Le projet a poussé très loin le souci de réemploi de matériaux et d'équipements.

