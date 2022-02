Façons de voir : Raoul Servais, un univers entre magie et réalisme/Architecture forensique sur Auvio

Raoul Servais (né en 1928 à Ostende) est l'un des cinéastes belges les plus innovants du 20e siècle. Ce pionnier belge du film d'animation a tout appris par lui-même et n'a cessé d'expérimenter, cherchant sans cesse à améliorer ses techniques. C'est ainsi qu'il inventa la `servaisgraphie', qui intègre des images de prise de vues réelles à des décors dessinés.

Un hommage est rendu au musée BELvue, jusqu'au 6 mars 2022, à ce pionnier du film d'animation, présentant des dizaines de dessins originaux, des éléments de décor, des affiches et même les machines avec lesquelles il réalisait ses films.



Littéralement `architecture judiciaire ou légale', Forensic Architecture est une agence de recherche basée au Goldsmiths College de l'Université de Londres, constituée d'architectes, d'artistes, de cinéastes, de journalistes, de programmeurs, de scientifiques, d'avocats et d'un large réseau de collaborateurs issus d'une grande variété de domaines et de disciplines. Elle mène des enquêtes approfondies basées sur des reconstructions spatiales et l'analyse de différents médias dans des cas de violations des droits humains. Elle le fait avec et au nom d'organisations humanitaires, de tribunaux internationaux, de groupes de défense de l'environnement, de médias ou encore de communautés victimes de violence politique.

Pour en savoir plus : https://forensic-architecture.org/

