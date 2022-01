Façons de voir : Dans un pli du temps au Musée Art et Marges/Bric 2 sur Auvio

A Bruxelles, le Musée Art et Marges est aussi accueillant que discret. Les expositions y sont, à chaque fois, des expériences hors normes, singulières.

Jusqu'au 13 mars, l'exposition Dans un pli du temps nous invite à la lenteur, à une expérience contemplative hors du temps.

Yves Robic a rendez-vous avec Alix Hubermont, chargée de la pédagogie et des publics, pour une visite aux allures de plongée méditative. Des œuvres magnifiques de délicatesse bouleversent nos perceptions sensorielles et temporelles. Certains visiteurs qui ferment les yeux sont même parfois surpris par le sommeil....



Le bureau d'architecture Karbon est une coopérative bruxelloise qui développe une recherche autour de l'impact environnemental de la construction et des bilans environnementaux des matériaux.

Autour du projet Bric 2, on parle, avec Matthieu Delatte, économie circulaire et obsolescence des techniques embarquées.



Réalisation : Yves Robic



Façons de Voir est soutenu par la Direction des Arts Plastiques contemporains et par la Cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Casting et équipe Animateur Fabrice KADA