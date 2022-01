Façons de voir : La fabrique des images et Emportés par la foule, au Trinkhall / Anarchitecte sur Auvio

Pierre De Peet (Anderlecht, 1929 - Oudergem, 2019) est l'un des artistes phares des ateliers du Créahm - Bruxelles, qu'il a fréquentés pendant près de trente ans. Son expressionnisme, parfois tragique, ne cesse de dialoguer avec une manière de douceur et de tendresse à nulle autre pareille.

Pascal Tassini (Ans, 1955) a fréquenté les ateliers du Créahm pendant plus de vingt ans, de 1996 à 2018. Il y a développé une œuvre polymorphe d'une extraordinaire richesse - dessins, peintures, sculptures en terre cuite et assemblages de tissus noués , incessant bricolage des formes, des matières, des présences.

Avec Fourre-tout Edition, Pierre Hebbelinck a lancé une collection assez sensible intitulée fonds de tiroirs qui se propose de publier des textes remisés, hors des chemins battus, et écrits la plupart du temps sans intention de publier. Un an et demi de travail pour ce premier opus intitulé Anarchitecte - une collection de pamphlets satiriques décrivant le harcèlement que subit au quotidien un architecte à l'aube du XXIe.



Réalisation Christine Van Acker

Casting et équipe Animateur Fabrice KADA