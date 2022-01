Façons de voir : La collection Architecture de décembre sur Auvio

1. Pour sa saison 2021, consacrée au Chaos, la Société libre d'Émulation et sa section architecture ont organisé des conférences/rencontres avec diverses personnalités. Le thème du chaos a réuni la pratique de la philosophe Vinciane Despret et du paysagiste Gilles Clément. Un joyeux chaos, car il s'agit d'un chaos créateur. En lien avec Gaïa, bien entendu, mais aussi avec ses habitants : insectes, animaux et humains. Une proposition de Christine Van Acker.

2. Fabrice Kada a visité le centre aquatique de Marcinelle en compagnie de l'architecte Julien Dailly (Reservoir A). Le projet a remporté le Grand Prix d'Architecture de Wallonie dans la catégorie "Ouvrage d'art ou espace architecturé".

3. Le CIVA présente jusqu'au 27 mars le travail intrigant et exigeant d'un architecte trop méconnu : Lode Janssens. L'exposition est centrée sur la `maison ballon' qu'il a construite et expérimentée à Humbeek, entre 1973 et 1982. Une tentative éphémère et sans concession d'harmonisation avec la nature. Une expérience de vie. Et si l'architecture pouvait nous aider à répondre à la question : qu'est-ce que cela veut dire Vivre ? interroge Yves Robic.

