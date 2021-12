Façons de voir : La Belgique de Bernard Plossu - Art Antwerp - Habitat groupé à Saint-Servais par Specimen Architects sur Auvio

Le photographe Bernard Plossu s'intéresse depuis longtemps à notre plat pays. Ses images sont réunies dans le beau livre "La Belgique, l'air de rien" (éditions Yellow Now) et dans une exposition à voir au Musée de la Photographie de Charleroi jusqu'au 16 janvier 2022.

"Ses images sont faites de perspectives ouvertes ou ferme¿es, d'horizons immenses, de routes fragmente¿es, de tunnels et de passages, de plans superpose¿s engendre¿s par les photos prises au travers des fene^tres d'un train, des vitres d'une voiture, du pare-brise d'un camion ou encore des baies vitre¿es d'un cafe¿ ou de ses grands miroirs. Elles posse`dent une dimension cine¿matographique, avec leurs travellings sugge¿re¿s par les ca^bles des cate¿naires trace¿s en paralle`le, les rythmes verticaux dessine¿s par des pylo^nes ou autres lampadaires." Bernard Marcelis, historien et critique d'art.



La première édition d'Art Antwerp - la foire d'art contemporain d'Anvers - s'est tenue du 16 au 19 décembre 2021. À côté d'une sélection de galeries belges et internationales, le stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose "Holy ! Holy ! Holy !", un dialogue entre les peintres Bernard Gaube et Julien Saudubray initié par la curatrice Septembre Tiberghien.



Le bureau Specimen a remporté le Grand Prix d'Architecture de Wallonie dans la catégorie "Habitat groupé" pour un projet à Saint-Servais (Namur), réalisé en cocréation avec les habitants. Le bâtiment abrite des logements, des bureaux et une série d'espaces communautaires partagés. Rencontre avec l'architecte Perrine Ernest et plusieurs habitants.



Façons de Voir est soutenu par la Direction des Arts Plastiques contemporains et la Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

