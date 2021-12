Façons de voir : Europalia, Les voies de la modernité/Lode Janssens au Civa : A Balloon Home sur Auvio

L'exposition Voies de la modernité, aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, a donné le coup d'envoi du festival EUROPALIA TRAINS & TRACKS.

Jusqu'au 13 février 2022, ce sont plus de 120 œuvres qui composent un parcours artistique et historique autour du thème du train : Monet, Caillebotte, Spilliaert, Boccioni, Severini, Léger, De Chirico, Mondrian, Servranckx, Caviglioni, Delvaux ou Magritte composent cette fascinante exposition.

Dix thématiques abordent la peur et la fascination pour le `cheval de fer' et explorent la façon dont le train a inspiré plusieurs générations d'artistes.

Embarquement immédiat en compagnie de Marie-Eve Tesch, co-curatrice passionnée et passionnante !

Le CIVA présente jusqu'au 27 mars le travail intrigant et exigeant de cet architecte trop méconnu Lode Janssens.

L'exposition est centrée sur la `maison ballon', qu'il a construite et expérimentée à Humbeek, entre 1973 et 1982 . Une tentative éphémère et sans concession d'harmonisation avec la nature. Une expérience de vie. Au centre de l'exposition conçue par les curateurs Peter Swinnen et Nikolaus Hirsch, une maquette fascinante à l'échelle ¿ du `ballon'.

Peter Swinnen nous accueille alors qu'il est en plein montage de l'exposition...

Et si l'architecture pouvait nous aider à répondre à la question : Qu'est ce que cela veut dire Vivre ? Beau programme.

