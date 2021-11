Façons de voir : La 'S' Grand Atelier/Le pont Suzan Daniel sur Auvio

A Vielsalm en province du Luxembourg, discrètement installé dans une ancienne caserne en lisière de forêt, La 'S' Grand atelier promeut l'Art Brut depuis bientôt 30 ans.

Laboratoire artistique, La 'S' propose une série d'ateliers de création pour des artistes bruts. Ils ne sont pas malades, juste mentalement déficients, et pratiquent, comme des artistes à part entière, un art journalier d'une rare exigence.

Ici l'art n'est pas envisagé comme un moyen mais comme une fin en soi.

Lieu unique en Belgique, et sans équivalent réel en Europe, La 'S' présente depuis le 5 novembre l'exposition : Viens ici on va par là.

Une belle occasion découvrir leur travail et de pousser la porte de leurs ateliers...

Probablement plus que dans tout autre projet architectural, les ponts peuvent être des ouvrages où la technique et l'esthétique s'entremêlent, se fondent, se confondent...

A Bruxelles, un nouveau pont qui porte le nom de Suzan Daniel est en train de voir le jour. Entre la place Sainctelette et le pont des Armateurs, il enjambe déjà le canal et relie l'avenue du Port au quaii de Willebroek.

C'est avec un chef de projet dont on perçoit la passion qu'Yves Robic a la chance de faire une visite de chantier.

Au rythme des péniches, il est question de technique, de calcul de résistance, de répartition de charges... mais aussi de lignes, de traits et d'élégance....



Réalisation Yves Robic

Casting et équipe Animateur Fabrice KADA