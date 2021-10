Façons de voir : Triennale d'art contemporain d'Ottignies-LLN / Archidoc sur Georges-Eric Lantair sur Auvio

MAGMA, la 10e Triennale d'art contemporain, se décline entre le Centre culturel d'Ottignies, le Musée L et le Parking des Sciences à Louvain-la-Neuve (jusqu'au 28 novembre). Chaque lieu présente un aspect de la fluidité, concept multiple et fertile qui fait écho à notre époque. Les 27 artistes invités présentent différentes facettes de leur travail, sollicitent les corps, les sens et les imaginaires. L'événement se déploie aussi à Bruxelles au Botanique et au Centre culturel Wolubilis/La Médiatine. Visite des expositions en compagnie du commissaire Adrien Grimmeau. Avec la participation de Laurette Atrux-Tallau, Stéphan Balleux, Kitty Crowther, Lise Duclaux, Jot Fau, Pélagie Gbaguidi, Stephan Goldrajch et Eva L'Hoest.







Archidoc s'intéresse cette année à l'œuvre de l'architecte Georges-Eric Lantair. L'événement - organisé par le GAR-Archives d'architecture - propose une exposition au Musée Wittert à Liège (jusqu'au 23 décembre), un catalogue et un film. Visite de l'exposition en compagnie de Georges-Éric Lantair.







Réalisation : Fabrice Kada







Avec le soutien de la Direction des arts plastiques contemporains et de la Cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Fabrice KADA