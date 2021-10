Façons de voir : Prix du Hainaut des arts plastiques / Habitat et Humanism sur Auvio

C'est à Mons que nous nous rendons, pour le Prix du Hainaut des Arts plastiques qui mettra en lumière, du 16 octobre au 14 novembre, le travail de 13 jeunes artistes en lien avec le territoire de la Province. Yves Robic les rencontre alors que l'exposition n'a pas encore commencé. Il s'agit de ce moment très particulier où les organisateurs et les artistes se retrouvent pour déposer, installer et, pour certains, finaliser leurs œuvres.



En deuxième partie, nous nous intéressons au travail de l'association Habitat et Humanisme.

Dans son livre `Habiter. Un monde à mon image', le philosophe Jean Marc Besse écrit :

« Le pouvoir d'habiter ne peut pas être confondu avec la consommation d'espaces auxquels les `résidents abrités' sont souvent réduits. Habiter, c'est au contraire s'emparer activement des espaces où nous nous trouvons, par nécessité ou par hasard, c'est s'approprier ces espaces et les faire vivre en les transformant, voire en les réinventant en lieux. »

L'association Habitat et Humanisme travaille à rendre cela possible, en développant des projets architecturaux qui favorisent l'accès au logement, l'insertion de familles fragilisées et la création de lien sociaux. Et c'est un projet de société plus solidaire qui se dessine ainsi...



