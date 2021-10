Façons de voir : La collection Architecture de septembre sur Auvio

Deux Maisons de l'Urbanisme de la province de Luxembourg se sont associées pour lancer le prix les MUses.lux. Ce prix vise à récompenser les réalisations contribuant à l'attractivité et à la qualité du cadre de vie d'une ville, d'un bourg ou d'un village pour trois catégories : Espace public, Bâtiment et Projet mobilisateur ou démarche immatérielle.

Ce dernier a été remis, pour l'année 2019/2020 au collectif Les Abéros, à Habay-La-Neuve.

L'ICA, l'Institut culturel d'architecture Wallonie Bruxelles, souhaite mettre en lumière les démarches et projet architecturaux, paysagers et urbain qui favorisent la construction d'un environnement bâti de qualité et le bien vivre ensemble. La 4e édition de son labo d'idées Temps d'Archi a lieu à Charleroi jusqu'au 3 octobre. Elle s'intitule 'L'architecture monte dans les tours'.

Rendez-vous pour terminer au Singel, à Anvers, pour découvrir "Portrait d'un paysage" de Pierre-Philippe Hofmann (jusqu'au 9 janvier 2022). L'artiste a parcouru à pied 2700 kilomètres en Suisse pour réaliser un film après chaque kilomètre afin de montrer les multiples facettes du pays. Le projet se décline en une installation vidéo de 36 mètres de long et un beau livre (Editions MER.B&L).

