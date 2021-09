Façons de voir : Bye bye story (La Louvière) / Les Abéros (Habay-La-Neuve) sur Auvio

Christine Van Acker a visité Bye bye His-story (jusqu'au 26 septembre au Centre de la Gravure et de l'Image imprimée à La Louvière) Avec Emmanuel Lambion, directeur du Centre de la Gravure et de l'Image imprimée.

Allusion au concept féministe de herstory, le titre de l'exposition décompose de façon subversive le mot anglais désignant l'Histoire, His-Story. Elle rassemble les œuvres de près de 60 artistes, des personnalités confirmées, des artistes émergents ou fraîchement sortis de leurs études, articulant leur rapport à l'estampe et aux arts imprimés, à l'édition, de façon transversale et prospective.

Deux Maisons de l'urbanisme de la province de Luxembourg se sont associées pour lancer le prix les MUses.lux, le prix des Maisons de l'urbanisme de la province de Luxembourg. Ce prix vise à récompenser les réalisations contribuant à l'attractivité et à la qualité du cadre de vie d'une ville, d'un bourg ou d'un village pour trois catégories : Espace public, Bâtiment et Projet mobilisateur ou démarche immatérielle.

Ce dernier a été remis, pour l'année 2019/2020 au collectif Les Abéros, à Habay-La-Neuve.

Avec : Lucie Stievenard, Julie Degaute, Sophie Gobert, Céline Sampaix et des membres du Jury.

