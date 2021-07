Par Ouï-dire : Textilité, à Mons / L'architecture de l'hospitalité, à Bruxelles sur Auvio

Textilité est une exposition entièrement consacrée à la création textile belge. Le textile a suivi l’évolution structurelle de notre société et a clairement acquis, aujourd’hui, sa place dans le champ des arts plastiques contemporains. Au travers d’une soixantaine d’œuvres, Textilité nous invite à plonger dans l’univers de 30 artistes qui se sont emparés du textile comme outils de création et de réflexion sur le monde contemporain. Textilité est à découvrir jusqu’au 1 août aux Abattoirs de Mons. Pour nous en parler, Denise Biernaux (Commissaire et directrice de la galerie Les Drapiers), Ornella La Vaccara Chargée de communication chez Be-Craft), Jot Faux (Artiste plasticienne), Daniel Henry (designer textile) et Laurence Dervaux (Artiste plasticienne). On emprunte ensuite les sentiers de l’architecture avec Marie Trossat, doctorante au laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL et au Métrolab Brussels et membre du collectif ARCH. Ce groupe de chercheurs bénévoles multidisciplinaires a mené en 2019 une recherche sur l’hospitalité des personnes transmigrantes dans le quartier nord de Bruxelles. Cette recherche a fait l’objet d’une publication intitulée « Whose future is here ? » et disponible sur le site de Métrolab Brussels. Marie Trossat revient sur les enjeux de cette recherche à laquelle elle a collaboré en tant qu’architecte-sociologue.