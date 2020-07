Par Ouï-dire : Latifa Echakhch au BPS22 – Musée de folklore de Mouscron sur Auvio

Façons de voir : Latifa Echakhch au BPS22 – Musée de folklore de Mouscron (R) Le BPS22 à Charleroi accueille la première grande exposition muséale, en Belgique, de l’artiste franco-marocaine Latifa Echakhch. Entre paysage et mise en scène, The Sun and the Set se visite par l’envers du décor. Latifa Echakhch puise son inspiration dans ses souvenirs, les événements politiques qui l’ont marquée, la littérature, la musique et la poésie. Le Club thérapeutique Théo Van Gogh fête ses 30 ans. Et l’artiste carolo Laurent Molet investit la Project Room. En deuxième partie, nous visitons le Musée de Folklore de Mouscron en compagnie de la conservatrice Véronique Van de Voorde et de l’architecte Thierry Decuypere du bureau V+ (Vers plus de bien être). Avec les voix de Latifa Echakhch, Dorothée Duvivier, Pierre-Olivier Rollin, Yotam Shalit-Intrator, Kamel Mennour, Nancy Casielles, Omer Özcetin, Pascal Isbiai, Léo Vocal, Pat, Laurent Molet, Thierry Decuypere et Véronique van de Voorde