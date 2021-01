Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le "Boing Boum Tchak" de Sébastien Ministru : "Face it, l'autobiographie" de Debbie Harry, les mémoires de l'icône de Blondie (Harper Collins).



Musicienne, actrice, activiste, icône de la scène downtown de New York, Debbie Harry est la chanteuse star de Blondie, groupe qui a révolutionné la musique en mêlant rock, punk, disco, reggae et hip-hop pour créer des tubes au succès planétaire. En tant que muse, elle a côtoyé et collaboré avec les artistes les plus audacieux de ces quarante dernières années - Andy Warhol, David Bowie, Iggy Pop, Joan Jett, les Ramones et tant d'autres encore. De sa jeunesse dans une petite banlieue tranquille à ses années sous les projecteurs, en passant par la séparation de son groupe et son retour triomphal, ses addictions, la maladie de son compagnon Chris Stein et son combat pour la cause LGBT, Debbie Harry nous dit tout.