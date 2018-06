Face à Charles Michel - Deuxième partie - L'invité de Matin Première - 01/06/2018

Dans un an, nous voterons pour élire un nouveau gouvernement fédéral. Il reste douze mois à l’équipe de Charles Michel pour boucler ses réformes : pensions, emploi, immigration, sécurité, santé. Quelles sont ses priorités pour la fin de la législature ? Charles Michel est l’invité de la Matinale, il répond aux questions de 6 auditeurs invités en studio et aux questions de Mehdi Khelfat et Thomas Gadisseux.