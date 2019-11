Le mug - Invité 1 : sur Auvio

L’expo « PUNK GRAPHICS Too Fast to Live, Too Young to Die » ouvrira le 20.11 au ADAM Brussels Design Museum. L’expo explorera le langage visuel singulier qu’a fait naître le mouvement punk durant les années 1970 et jusqu’au milieu des années 1980 avec T-shirts, affiches, flyers, couvertures d’albums et magazines. Elle vient du MAD à New York et sera visible pour la première fois en Europe. Avec Arnaud Bozzini, directeur du ADAM et Jacques de Pierpont, ancien animateur de Radio 21 et spécialiste du punk