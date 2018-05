Europe carte postale - La libéralisation du rail en Europe - 05/05/2018

En France, la situation continue de se durcir autour de la réforme de la SNCF. Avec des syndicats et un gouvernement qui campent sur leur position. Pourtant, la si redoutée ouverture à la concurrence a déjà eu lieu dans d’autres pays européens. Avec plus ou moins de réussite. En Allemagne, la libéralisation du rail a été lancée dès 1994. Aujourd’hui, le pays compte plus de 400 prestataires privés, lesquels exploitent en grande majorité des lignes régionales. C’est notre carte postale de la semaine avec ce reportage Julien Mechaussie. (R)