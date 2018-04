Europe carte postale - Migrants de Samos - 21/04/2018

La carte postale cette semaine nous est envoyée de Samos en Grèce. Cette île de la mer Egée n'est qu'à quelques encablures des côtes turques. De nombreux migrants y ont trouvé refuge. Depuis deux ans avec la signature de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, le nombre d'arrivées de candidats réfugiés s'est presque tari mais depuis, réfugiés et migrants restent bloqués sur l'île grecque. Ils doivent y attendre la réponse à leur demande d'asile, parfois pendant plus d’un an. Hier le conseil d'Etat grec leur a finalement permis de se déplacer librement dans tout le pays en attendant