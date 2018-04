Manger italien est plus que jamais à la mode… Conséquences, l'an dernier, en 2017, les exportations des produits agro-alimentaires italiens ont atteint des records de vente, le vin , les formages et autres jambons crus ont le vent en poupe, notamment en Russie et ce malgré l'embargo russe sur certains pays européens. La Carte postale est signéeValérie Dupont, correspondante en Italie.