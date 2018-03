Europe carte postale - L’accompagnement des seniors allemands - 24/03/2018

« La prise en charge catastrophique des personnes âgées, ou quand l’Allemagne laisse tomber ses familles », ce n’est pas moi qui le dis mais l’hebdomadaire de référence outre-Rhin, Der Spiegel. Un dossier en une il y a quelques semaines pour tirer la sonnette d’alarme sur l’accompagnement des seniors allemands et le désarroi des familles : coût exorbitant des places en maisons médicalisées, pénurie de personnel qualifié et rémunération misérable, et aucun grand plan prévu pour l’avenir du côté du gouvernement. Résultat : les seniors allemands partent de l’autre côté de la frontière en Pologn