Y’aura-t-il un monde d’après ? Post-confinement, post-Covid, post-crise. Hélène Maquet a entamé une conversation via notes vocales WhatsApp sur plusieurs semaines avec des chercheurs belges. Aujourd'hui, Hélène discute avec Célia Sapart, glaciologue et climatologue belge, chercheuse spécialiste de la glace et des gaz à effet de serre.