L'oeil de : L'influence de la musique sur la dégustation du vin sur Auvio

Virologues, infectiologues, épidémiologistes… la pandémie a propulsé certains métiers sur le devant de la scène. Hélène Maquet et Cécile Poss vous proposent une (re)découverte des sciences dans une période où les scientifiques tiennent une place importante dans le débat sanitaire et politique.

Les lundis, sciences estivales avec Cécile Poss.

C’est l’été et le temps des apéros. Avez-vous déjà remarqué que les conditions dans lesquelles nous buvons un vin, influencent notre perception du vin. Aussi lorsqu’un vin est couteux, nous avons tendance à le trouver meilleur qu’un vin bon marché. Et