Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Le dessinateur et scénariste français de bandes dessinées Étienne Davodeau pour sa nouvelle BD "Les couloirs aériens" (Futuropolis).



Mauvaise passe pour Yvan. Coup sur coup, il a perdu ses deux parents, son boulot et ça ne va pas trop bien avec sa femme. Une pause s'impose afin de faire le point. Son pote Thierry lui propose justement sa maison secondaire jurassienne pour se mettre au vert, histoire de décompresser. C'est toute la crise de la cinquantaine (la nouvelle quarantaine) qu'Étienne Davodeau, Joub et Christophe Hermenier racontent dans "Les couloirs aériens".

Émission Entrez sans frapper