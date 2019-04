Étienne Chatiliez et Éric Berger pour le film "Tanguy, le retour" - Entrez sans frapper -...

Étienne Chatiliez et Éric Berger pour parler du film "Tanguy, le retour", avec André Dussollier et Sabine Azéma. 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l'a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents...

Émission Entrez sans frapper