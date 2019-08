Eté bien frappé - Brussels Summer Festival - 14/08/2019

Le BSF est né en 2002 (sous le nom d'Eurit'mix) d'une volonté commune d'acteurs culturels, touristiques et institutionnels bruxellois de proposer un événement culturel majeur au coeur même de la capitale belge pendant la période estivale.



Grâce à la volonté des organisateurs de programmer des artistes de qualité, à un prix très démocratique et au programme « BSF EXTRAS », proposant une multitude d'activités annexes, le BSF est devenu l'événement musical urbain incontournable de la capitale. Plus de 100.000 festivaliers de tout âge en 2017 ! Le BSF propose une programmation diversifiée, aux styles variés : du rock au hip hop, en passant par le jazz, la pop ou encore la world music.

