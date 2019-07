Eté bien frappé - Un été... culture et musique - 22/07/2019

François Denamur met l'accent sur les recommandations culturelles de cet été. En musique, avec une playlist orientée festivals de l'été et une chronique quotidienne sur les grands événements culturels et festifs estivaux. En littérature, avec une séance de rattrapage proposée par Jérôme Colin (sélection d'entretiens avec des auteurs dont les livres ont marqué la saison littéraire), avec la séquence Le Coup de Cœur du Libraire en format de poche proposée par Nicole Debarre. Et en culture, avec le bon plan culture, une chronique de recommandations BD, ciné, DVD et jeux présentée par Nicolas Buytaers.

