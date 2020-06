Quelles seront les conséquences du covid 19 sur le tourisme en Belgique ? Notre pays a été très touché par l'épidémie et gageons que les touristes étrangers se feront plus rares cet été. Et pourquoi ne redécouvrions-nous pas notre propre pays ? Et comment faire pour inciter les Belges à faire du tourisme national ? On en parle avec Patrick Bontinck, CEO de Visit Brussels