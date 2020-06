Et vous dans tout ça ? : Les diplômés de la génération COVID sur Auvio

Hélène MAQUET s’intéresse ce mardi aux diplômés de la génération COVID. Ils et elles ont dû terminer leurs études dans des circonstances très inconfortables et vont débarquer sur le marché du travail dans un contexte économique encore fragilisé par l'épidémie. Comment ces jeunes diplômé.e.s de nos universités ont vécu ces mois compliqué et qu'est-ce qu'ils et elles attendent de l'avenir? On en parle avec Brieuc DELANGHE, responsable international à la FEF et fraîchement détenteur d'un master en littérature et linguistique obtenu à l'UCLouvain.