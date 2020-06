Et vous dans tout ça ? : Le télétravail, stop ou encore ? sur Auvio

Il s'est imposé à bon nombre de travailleurs et travailleuses assez brutalement, concomitamment à la mise en confinement de la population.

La question du retour, ou pas, au travail, se pose depuis quelques semaines dans beaucoup d'entreprises. Alors se dirige-t-on vers le tout au télétravail? Qu'ont les entreprises à y perdre ou à y gagner ? Et les travailleurs et travailleuses, y trouvent-ils leur compte ?

On en parle avec Jean-Paul Erhard, spécialiste des questions d’organisation du travail, Manager chez PeopleSphere.