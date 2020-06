Et vous dans tout ça ? : Remise en cause du modèle des maisons de repos ? sur Auvio

Est-ce que le modèle des maisons de repos n'est pas à remettre en question avec cette crise ? Les maisons de repos, on le sait, ont subi de plein fouet la crise du covid 19 essuyant plus de la moitité des décès totaux de l'épidémie. Faut-il alors repenser le modèle de ces "maisons de repos" pour nos personnes âgées ? On en parle avec Anne JAUMOTTE, chargée de projets à ENEO, le Mouvement social des Aînés.