Et vous dans tout ça ? : Impact environemental de notre consommation numérique sur Auvio

Notre impact environnemental a-t-il augmenté par l'usage accru du numérique auquel nous nous sommes collectivement adonnés pendant la période de confinement ? Réunions Teams, Zoom, Skype, pour le travail, avec les ami.e.s, avec la famille, jeux en ligne, bingewatching de séries,... Nos activités numériques se sont multipliées pendant le confinement. Faut-il craindre que cela ait un impact sur l'environnement ? Pas tant que ça d'après le collectif Green IT qui milite pour l'informatique durable et la sobriété numérique. On en parle avec le responsable de la section belge de Green IT, Olivier