A la veille de ce long week-end, quelle est la situation du secteur touristique ? Les citoyens pourront-ils s’évader quelques jours ? Si oui, où et sous quelle forme ? Qu’en est-il des voyages annulés ? Un remboursement est-il envisageable ? On en parle avec Michael DEPREZ, coordinateur de la fédération des gîtes de Wallonie, et Julie FRERE, porte-parole de test-achat.