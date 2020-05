Et vous dans tout ça...

Nous entrouvrons encore un peu plus la porte de nos maisons, de nos appartements avec cette nouvelle phase du déconfinement qui s'amorce aujourd'hui.



Ce matin, on t'intéresse à ceux (et surtout celles) qui viennent de passer 9 semaines en tête-à-tête avec leurs enfants : les parents solo, les familles mono-parentales.