La hausse du prix de l’énergie inquiète des plus en plus nos citoyens. Nous répondront ce mercredi à leurs questions avec Julie FRERE, porte-parole de Tests-Achats, Antoine DUMONT Project manager chez Wikipower, responsable du comparateur d’énergie mis en ligne et Thomas PELLERIN-CARLIN, Directeur du Centre Energie de l’Institut Jacques Delors et Chercheur dans ce même Institut.