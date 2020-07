Et pourquoi ? : Et pourquoi est-ce qu'il y a des extrêmes en politique ? sur Auvio

Et pourquoi il y a des extrêmes en politique ? Un peu partout en Europe, le vote pour les partis extrême et les partis radicaux est en augmentation. Comment le comprendre ? Faut-il y voir un vrai danger pour nos démocraties ? Dans cet épisode du PODCAST « Et Pourquoi ? » on prend le temps de revenir sur quelques notions politiques de base. C’est quoi un parti ? C’est quoi la différence entre la gauche et la droite ? Pourquoi dit-on de certains partis qu’ils sont extrêmes ? Faut-il mettre sur le même pied l’extrême gauche et l’extrême droite ? 20 minutes pour y voir clair au départ des questions des élèves de l’école communale Clair Vivre, à Evere et avec les réponses de Caroline Sägesser, chercheuse au CRISP et de Bertrand Henne éditorialiste politique à La Première (RTBF). Bonne écoute !