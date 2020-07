Et pourquoi ? : Et pourquoi les prisons sont elles aussi remplies? sur Auvio

Et pourquoi les prisons sont-elles aussi remplies ? Entre 10 000 et 11 000 détenus aujourd’hui dans les prisons belges, c’est 2 fois plus qu’au début des années 90. Comment expliquer que nos prisons soient aussi remplies ? Comment expliquer qu’elles le soient beaucoup moins dans d’autres pays, comme chez nos voisins néerlandais par exemple ? Dans cet épisode du PODCAST « Et Pourquoi ? » on questionne le sens même de la peine de prison. Pourquoi enferme-t-on aujourd’hui autant des personnes alors que les criminologues et spécialistes de la prison estiment que c’est souvent contre-productif et que la prison ne devrait être qu’un dernier recours ? Pourquoi n’utilise-t-on pas d’avantage les peines alternatives (peines de travail, bracelet électronique…) ? 20 minutes d’exploration de cette question délicate en compagnie des élèves de l’école du Tenbosch à Ixelles, du criminologue Christophe Mincke (directeur à l’Institut belge de Criminologie et de Criminalistique) et du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V). Bonne écoute !