Et pourquoi ? : Et pourquoi la terre se réchauffe ? sur Auvio

Et pourquoi la terre se réchauffe ? « Limiter les émissions de gaz à effet de serre ». Ce sont des mots que l’on entend en permanence, sans toujours très bien en comprendre le sens. C’est quoi l’effet de serre ? Savez-vous que ce phénomène est nécessaire à notre vie sur terre ? Et que c’est son augmentation et son dérèglement qui pose surtout problème ? Dans cet épisode du PODCAST « Et Pourquoi ? », on revient sur les raisons de ce réchauffement climatique qui devient de + en + visible. On parle de nos émissions de CO2 mais aussi du méthane qui est en train de s’échapper du Permafrost, ce sol gelé qui recouvre 1/5ème de la surface de notre terre. 17 minutes pédagogiques et accessibles à tous, en compagnie des élèves de l’école communale de Gilly et de la Climatologue et Glaciologue (ULB) Célia Sapart, auteure du livre « Sol au pôle-nord ». Bonne écoute !