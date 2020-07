Et pourquoi ? : Et pourquoi j'arrive pas à me détacher de mon téléphone ? sur Auvio

Et pourquoi je n’arrive pas à me détacher de mon téléphone ? Cette question elle préoccupe sans doute autant les enfants que les adultes. Comment se fait-il que nous soyons autant aspiré vers les applications de nos téléphones portables et que nous ayons autant de mal à nous détacher des réseaux sociaux, une fois que l’on y est actif ? Dans cet épisode du PODCAST « Et Pourquoi ? » on tente de démonter les mécaniques de conception de plateformes comme Facebook, Netflix, Snapchat, Tik-Tok,… Comment ces grandes entreprises capitalisent-elles sur nos besoins de reconnaissance, nos besoins de relations d’amitié… pour nous faire rester un maximum de temps et se goinfrer de nos données personnelles ? 18 minutes pour comprendre et ne pas subir, en compagnie des élèves de l’Ecole Sainte-Thérèse de Lierneux. Avec la participation de Barbara Chazelle (qui a étudié de près toutes ses applications pour France-Télévision) et du psychopédagogue Bruno Humbeeck (Université de Mons-Hainaut). Bonne écoute !