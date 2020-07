Et pourquoi ? : Et pourquoi les américains ont choisi Donald Trump comme président ? sur Auvio

Et pourquoi les Américains ont choisi Donald Trump comme président ? C’est une question qui ne taraude pas que les plus jeunes… Pourquoi, en novembre 2016, 63 millions d’Américains ont-ils choisi d’élire Donald Trump comme président ? Dans cet épisode du PODCAST « Et Pourquoi ? » on prend le temps de comprendre la société américaine : la déception de certains face aux promesses non-tenues de Barack Obama, la méfiance que suscitait l’adversaire de Trump, Hillary Clinton, l’impression – en partie tronquée – que Donald Trump était un grand patron, couronné de succès… Et puis ce profil belliqueux, raciste, misogyne qui a séduit aussi certains américains. 17 minutes pour comprendre, en compagnie des élèves de l’Ecole Communale de Gilly Centre, des élèves de l’Ecole du Tenbosch à Ixelles et de Nicole Bacharan, politologue historienne, auteure du livre « Le monde selon Donald Trump ». Bonne écoute !