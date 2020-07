Et pourquoi ? : Et pourquoi il y a toujours des nouveaux virus ? sur Auvio

Depuis près de 6 mois, la crise du coronavirus est omniprésente dans notre actualité… Mais sur le tout premier maillon de cette épidémie, il reste encore pas mal de mystère. Où est né ce virus qui a fini par se répandre sur la terre entière ? A-t-il pu s’échapper d’un laboratoire de recherche comme certains médias américains l’ont suggéré ? ET puis, c’est quoi exactement un virus ? Quelle est la différence avec un microbe, une bactérie ? Comment s’y prend-il pour venir s’installer chez nous et faire dysfonctionner notre organisme ? Doit-on s’attendre à rencontrer d’autres du même genre à l’avenir ? Dans ce deuxième épisode de « Et Pourquoi ? » on vous propose un retour aux sources de la pandémie de Covid-19, au départ des questions et des réflexions des enfants mais aussi avec les réponses de l’infectiologue Leïla Belkhir (Hopital Saint-Luc) et Marius Gilbert (ULB).