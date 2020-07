Et pourquoi ? : Et pourquoi certains veulent démonter les statues de Léopold II ? sur Auvio

Et pourquoi certains veulent démonter les statues de Leopold II ? Des monuments déboulonnés et rangés aux musées, des bustes renversés par terre à coup de massue par des militants… Mais pourquoi donc cet acharnement aujourd’hui sur les statues de Leopold II, mort pourtant il y a plus de 110 ans ? Pourquoi le mouvement anti-raciste consécutif à la mort de Georges Floyd aux Etats-Unis se traduit-il chez nous par une mobilisation contre les symboles de l’époque coloniale qui restent encore bien présents dans notre espace public ? Dans ce Podcast de 17 minutes, « Et Pourquoi » prend le temps d’un retour aux sources. Les rêves de grandeur de Leopold II, sa prise de contrôle du Congo, l’organisation du travail forcé pour récolter le caoutchouc, les violences, le racisme… En quoi cette histoire commune entre la Belgique et le Congo peut-elle expliquer un racisme, des discriminations qui demeurent encore chez nous en 2020 ? C’est ce qu’on explore en compagnie d’enfants de 6ème primaires et avec l’aide d’Amandine Lauro (chercheuse au FNRS et à l’ULB) spécialiste de l’histoire coloniale.