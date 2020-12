Et pourquoi ? : Et pourquoi en Belgique on n'a pas de président? sur Auvio

C’est une question qui nous a été posée par plusieurs enfants, depuis le début de ces podcasts. Pourquoi en Belgique a-t-on un Roi et pas de Président ? Et c’est quoi, le pouvoir réel du Roi ? Dans cet épisode, on en profite pour revenir sur l’organisation du pouvoir en Belgique. C’est quoi une constitution ? Un parlement ? Qui désigne le gouvernement ? Une sorte de « Belgique politique pour les Nuls » en compagnie de Mars Sirlereau, journaliste politique à la RTBF.