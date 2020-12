Et pourquoi ? : Et pourquoi les hommes sont mieux payés que les femmes? sur Auvio

Depuis 1978, une loi impose l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Pourtant, plus de 40 plus tard, c’est toujours loin d’être le cas : 20% de différence de salaire, sur base annuelle, entre le salaire moyen des femmes et celui des hommes. Mais pourquoi cette inégalité perdure-t-elle ? Pourquoi est-ce presque toujours les femmes qui aménagent leur temps de travail pour s’occuper de la famille ? Dans ce podcast, on retourne au 19ème siècle, aux sources de la construction d’un modèle de famille et de société qui laisse des traces encore aujourd’hui. Avec Catherine Jacques, docteure en histoire à l’ULB et Sile O’Dorchai, directrice scientifique à l’IWEPS.